«Рома» объявила о трансфере аргентинского центрального нападающего

21-летний центральный нападающий Сантьяго Кастро перебрался из «Болоньи» в «Рому». О трансфере объявила пресс-служба римской команды на официальном сайте. Аргентинец присоединился к новому клубу на постоянной основе. За «Рому» он будет выступать под девятым номером.

Кастро перебрался в Италию в январе 2024 года из аргентинского клуба «Велес». Всего на его счету 79 матчей в Серии А, в которых форвард отметился 16 голами и девятью результативными передачами. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 35 млн.

В обратном направлении из «Ромы» в «Болонью» проследовал нападающий Артём Довбик. Украинец перебрался в новую команду на правах аренды с опцией выкупа.