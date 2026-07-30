Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии. Ранее сообщалось, что на эту должность не был назначен Андреа Пирло из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией.

«Зачем букмекерская контора подписывала Пирло? Я сказал: «Подпишите Мостового — и не будет проблем». Зачем вы тратите миллионы? Когда можно потратить меньше и подписать Мостового (смеётся).

Сборная Италии правильно сделала, что назначила Манчини. Он и Зидан, который возглавил сборную Франции, — футбольные люди, которые отдали этому всю жизнь. Так и должно быть! Но Пирло всё равно выдающийся футболист. Его всё равно будут уважать и любить, так же как Тотти, Каннаваро и Мальдини. В европейских странах футбольных людей уважают и любят. Этим и отличаются эти государства», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: