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«Зенит» и «Трабзонспор» проведут товарищеский матч осенью

«Зенит» и «Трабзонспор» проведут товарищеский матч осенью
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Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке анонсировал товарищеский матч с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт осенью 2026 года.

«Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью», — приводит слова Текке Sport24.

Фатих Текке в качестве игрока выступал за «Зенит» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых турецкий футболист выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

В минувшем сезоне «Трабзонспор» занял третье место в таблице турецкой Суперлиги, отстав от «Фенербахче» на пять очков и от «Галатасарая» на восемь. «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

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