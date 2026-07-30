«Зенит» и «Трабзонспор» проведут товарищеский матч осенью

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке анонсировал товарищеский матч с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт осенью 2026 года.

«Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью», — приводит слова Текке Sport24.

Фатих Текке в качестве игрока выступал за «Зенит» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых турецкий футболист выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

В минувшем сезоне «Трабзонспор» занял третье место в таблице турецкой Суперлиги, отстав от «Фенербахче» на пять очков и от «Галатасарая» на восемь. «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.