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Карседо высказался о будущем Данила Пруцева в «Спартаке»

Карседо высказался о будущем Данила Пруцева в «Спартаке»
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе.

«У меня было пару разговоров с Пруцевым. Я честно ему высказал свою позицию: хочу, чтобы он остался в «Спартаке».

Пруцев — хороший русский футболист, который проделывает большой объём работы, трудяга и настоящий профессионал. Даня будет полезен команде. А как в итоге сложится его судьба, сказать не могу», — приводит слова Карседо Sport24.

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