15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Луиса Энрике отреагировал на новости о возможном уходе футболиста из «Зенита»

Агент Луиса Энрике отреагировал на новости о возможном уходе футболиста из «Зенита»
Комментарии

Уильям Бенто – агент нападающего «Зенита» Луиса Энрике прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в другой клуб. Ранее СМИ сообщали, что Бенто провёл встречу с футбольным директором «Фламенго» Жозе Бото, на которой обсуждался потенциальный трансфер бразильского вингера.

«Любые переговоры в Бразилии или за рубежом насчёт Луиса Энрике ведутся исключительно командой футболиста. Семья игрока, включая супругу, не вмешивается в эти вопросы.

Луис Энрике и его семья адаптировались в России. Спортсмен вернулся к тренировкам после периода чемпионата мира и сосредоточен на старте российского чемпионата», — приводит слова Бенто C2 Sports.

Бразилец играет за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Материалы по теме
«Зенит» и «Фламенго» начали переговоры о переходе Энрике. Касагранде сообщил первые итоги

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android