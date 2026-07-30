Агент Луиса Энрике отреагировал на новости о возможном уходе футболиста из «Зенита»

Уильям Бенто – агент нападающего «Зенита» Луиса Энрике прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в другой клуб. Ранее СМИ сообщали, что Бенто провёл встречу с футбольным директором «Фламенго» Жозе Бото, на которой обсуждался потенциальный трансфер бразильского вингера.

«Любые переговоры в Бразилии или за рубежом насчёт Луиса Энрике ведутся исключительно командой футболиста. Семья игрока, включая супругу, не вмешивается в эти вопросы.

Луис Энрике и его семья адаптировались в России. Спортсмен вернулся к тренировкам после периода чемпионата мира и сосредоточен на старте российского чемпионата», — приводит слова Бенто C2 Sports.

Бразилец играет за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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