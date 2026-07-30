Романцев объяснил, почему игра Испании на ЧМ-2026 напомнила ему свой «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о схожести игровых стилей красно-белых под его руководством и сборной Испании, ставшей чемпионом мира 2026 года. Романцев возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год.

– Скажите, Олег Иванович, футбол Испании, основанный на быстром пасе, не напомнил игровой стиль вашего «Спартака» 1990-х?

– Не вопрос, а просто бальзам на душу! Признаюсь, когда следил, как Испания на скорости коротким и средним пасом проходит середину или строит атаки, в голову действительно приходило то, о чём вы меня спросили.

В ту пору такая игра была визитной карточкой «Спартака». Причём нравилась не только самим ребятам, но и болельщикам наших соперников. Потому искренне рад, что чемпионом стала сборная, победившая благодаря футболу, которому я старался никогда не изменять и всегда им восхищался. А строится он на грамотных и отлаженных действиях средней линии.

У испанцев с фланговыми хавбеками Руисом, Баэной, Ямалем и опорником Родри она хороша во всех отношениях. Они быстры при поддержании атак и возвратах в оборону, отлично чувствуют партнёров. Да ещё умеют вести игру и управлять ею. В чём большая заслуга ключевой фигуры капитана Родри. Неслучайно ФИФА назвала его лучшим на турнире, хотя многие думали, что им станет Месси. И меня это не удивило, поскольку Лионель не выглядел так, как в Катаре, где привёл команду к чемпионству.

В 1990-х, о которых вы вспомнили, у меня не было проблем с полузащитниками. Карпин, Мостовой, Цымбаларь, Кульков, Ледяхов, Аленичев, Титов, Тихонов… Целая россыпь талантов! Каюсь, если кого-то пропустил, — время-то бежит. Признаюсь, что иногда памятью возвращаюсь в то футбольное время, и душа теплеет, — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Как появился «Спартак»: