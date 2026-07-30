15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Все страны-участницы УЕФА приняли решение бойкотировать ЧМ-2030 — Джейкобс

Все страны-участницы УЕФА приняли решение бойкотировать ЧМ-2030 — Джейкобс
Комментарии

Все 55 стран-участниц УЕФА приняли решение бойкотировать чемпионат мира по футболу 2030 года в знак протеста против планов ФИФА по продаже долей в турнире частным инвесторам. Также решено бойкотировать женское мировое первенство и клубный чемпионат мира. Об этом источники в УЕФА сообщили журналисту talkSPORT Бену Джейкобсу.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение, а Инфантино предложил странам-членам ФИФА финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки.

Материалы по теме
Инфантино ответил на критику своего проекта по продаже доли ЧМ частным инвесторам

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android