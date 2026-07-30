Все страны-участницы УЕФА приняли решение бойкотировать ЧМ-2030 — Джейкобс

Все 55 стран-участниц УЕФА приняли решение бойкотировать чемпионат мира по футболу 2030 года в знак протеста против планов ФИФА по продаже долей в турнире частным инвесторам. Также решено бойкотировать женское мировое первенство и клубный чемпионат мира. Об этом источники в УЕФА сообщили журналисту talkSPORT Бену Джейкобсу.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение, а Инфантино предложил странам-членам ФИФА финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки.

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