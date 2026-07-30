Газзаев: если у Пирло одни неудачи на тренерском поприще, говорить о политике нет смыла

Известный российский специалист Валерий Газзаев высказался о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии. Ранее стало известно, что Андреа Пирло не возглавил итальянскую национальную команду из-за связей с российской букмекерской компанией.

«Манчини выигрывал с Италией чемпионат Европы. Там был какой-то скандал с Пирло. О любом тренере говорят его достижения. Если у Пирло их нет, как он может тренировать национальную команду? Манчини успешно работал в клубах и приводил сборную к трофею. Здесь не может быть даже двух мнений. Если у Пирло были только неудачи на тренерском поприще, о чём говорить? Говорить о какой-то политике нет никакого смысла. Выбрали тренера, у которого есть достижения. Когда назначают тренера национальной команды, всегда смотрят на его достижения», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.