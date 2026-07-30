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Майкл Олисе поделился эмоциями от ЧМ-2026 в составе сборной Франции

Майкл Олисе поделился эмоциями от ЧМ-2026 в составе сборной Франции
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Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе опубликовал пост, в котором поделился эмоциями от завершившегося чемпионата мира 2026 года. Французы заняли на турнире четвёртое место, уступив в 1/2 финала будущему победителю, Испании (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Неудача в завоевании трофея — огромное разочарование. Мы не представляли себе завершение чемпионата мира таким образом, когда начинался турнир. Надеть футболку сборной Франции на чемпионате мира всегда было и будет для меня воплощением мечты. Даже несмотря на то, что нам не удалось поднять трофей, я горжусь тем, что установил рекорд по количеству голевых передач в истории чемпионатов мира. Но прежде всего хотел бы сказать, что мы вместе выиграли чемпионат мира — с моими товарищами по команде, персоналом, тренерами и всеми болельщиками сборной Франции.

Это остаётся целью, которая будет и дальше двигать нас вперёд, надеемся, что в будущем сможем подарить вам ещё много радостных моментов и незабываемых воспоминаний, которыми вы сможете поделиться с нами. Я также хотел бы поблагодарить тренера сборной за то, что он впервые вызвал меня в команду и поверил в меня, даже в самые трудные моменты. Всегда буду благодарен вам и желаю вам всего самого лучшего. Желаю всего наилучшего на любом выбранном вами пути. Спасибо, Франция», — написал Олисе в соцсети.

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