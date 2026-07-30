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Мостовой: после ухода Воробьёва и Карпукаса у «Локомотива» будут проблемки

Мостовой: после ухода Воробьёва и Карпукаса у «Локомотива» будут проблемки
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о шансах «Локомотива» на высокое место в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге после продажи форварда Дмитрия Воробьёва в «Краснодар». В 1-м туре РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Локомотив» ничем не превосходил «Ахмат» в 1-м туре. Ушёл Воробьёв, сейчас уйдёт и Карпукас. Если Батраков ещё не будет забивать, у команды будут проблемки. «Локомотив» будет ниже пятого места в таблице РПЛ. Но нужно посмотреть на команду в первые четыре-пять туров. У нас есть преимущество: до сентября можно покупать и заявлять новых игроков», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По данным СМИ, полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас может перейти в «Зенит». В услугах защитника железнодорожников Сесара Монтеса, как сообщается, заинтересован мексиканский «Крус Асуль».

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