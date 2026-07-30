Мостовой: после ухода Воробьёва и Карпукаса у «Локомотива» будут проблемки

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о шансах «Локомотива» на высокое место в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге после продажи форварда Дмитрия Воробьёва в «Краснодар». В 1-м туре РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

«Локомотив» ничем не превосходил «Ахмат» в 1-м туре. Ушёл Воробьёв, сейчас уйдёт и Карпукас. Если Батраков ещё не будет забивать, у команды будут проблемки. «Локомотив» будет ниже пятого места в таблице РПЛ. Но нужно посмотреть на команду в первые четыре-пять туров. У нас есть преимущество: до сентября можно покупать и заявлять новых игроков», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По данным СМИ, полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас может перейти в «Зенит». В услугах защитника железнодорожников Сесара Монтеса, как сообщается, заинтересован мексиканский «Крус Асуль».