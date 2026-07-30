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Нападающий «Рубина» Касра Тахери перешёл в иранский «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр»

Нападающий «Рубина» Касра Тахери перешёл в иранский «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр»
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Нападающий казанского «Рубина» Касра Тахери перешёл в иранский «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр».

«ФК «Рубин» и «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр» договорились о трансфере нападающего Касра Тахери в иранский клуб.

Тахери присоединился к «Рубину» в 2024 году и провёл за казанскую команду четыре матча, в которых голевыми действиями не отметился. В прошлом сезоне игрок выступал в иранском «Пайкане» на правах аренды. Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Касра!» — сообщает телеграм-канал «Рубина».

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Рубин» уступил «Краснодару» со счётом 1:3.

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