Нападающий «Рубина» Касра Тахери перешёл в иранский «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр»

Нападающий казанского «Рубина» Касра Тахери перешёл в иранский «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр».

«ФК «Рубин» и «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр» договорились о трансфере нападающего Касра Тахери в иранский клуб.

Тахери присоединился к «Рубину» в 2024 году и провёл за казанскую команду четыре матча, в которых голевыми действиями не отметился. В прошлом сезоне игрок выступал в иранском «Пайкане» на правах аренды. Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Касра!» — сообщает телеграм-канал «Рубина».

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Рубин» уступил «Краснодару» со счётом 1:3.