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«ПСЖ» и «Монако» достигли соглашения о трансфере полузащитника за € 50 млн — Тавольери

«ПСЖ» и «Монако» достигли соглашения о трансфере полузащитника за € 50 млн — Тавольери
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«ПСЖ» и «Монако» достигли соглашения о сумме трансфера полузащитника Магнеса Аклиуша за € 50 млн. Как сообщает инсайдер Саша Тавольери в соцсети X, именно эту сумму «Монако» требовал от парижан с самого начала переговоров.

Сам Аклиуш, как сообщалось ранее, уже согласовал все условия личного контракта с «ПСЖ». В ближайшее время ожидается завершение всех формальностей, связанных с переходом.

Аклиуш является воспитанником «Монако». За основную команду он выступает с лета 2022 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника семь голов и 11 результативных передач в 43 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

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