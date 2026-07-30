Экс-вице-президент ФИФА Колосков поддержал решение УЕФА бойкотировать ЧМ-2030

Почётный президент РФС и бывший вице‑президент ФИФА Вячеслав Колосков поддержал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бойкотировать турниры ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Правильно, что Россия принимает в этом участие. Потому что это солидарное решение. Оно обосновано тем, что Инфантино принимает решения без какого-либо совета и консультаций с членами ФИФА. Этого не может быть. Он потерял берега и перешёл все красные линии. Этого нельзя допустить! Он почувствовал связи и что хочет, то и делает. Понятно, когда-то этому должен был прийти конец. И вот наконец УЕФА абсолютно справедливо и правильно объявил о несогласии с этим предложением.

И будет бойкотировать чемпионат мира и все соревнования ФИФА в случае, если Инфантино будет пытаться его реализовать. Это логично, абсолютно справедливо и правильно. Это одна из действенных мер воздействия на Инфантино. Чемпионат мира без Европы никто проводить не будет. Это уже никому не будет интересно. Посмотрим, какой ответный шаг сделает нынешний президент США», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.