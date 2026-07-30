КОНКАКАФ проведёт экстренное совещание на фоне бойкота ФИФА со стороны УЕФА — Крафтон

Все страны конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) проведут экстренное совещание, где они намерены обсудить прозрачность и причины, по которым Международная федерация футбола (ФИФА) желает привлечь внешние инвестиции. Об этом сообщает журналист The Athletic Адам Крафтон на странице в социальной сети X.

В четверг, 30 июля, страны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили о намерении бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация передаст права собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам.

Ранее СМИ сообщали, что в случае продажи указанных прав ФИФА может привлечь $ 4,2 млрд.

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