15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КОНКАКАФ проведёт экстренное совещание на фоне бойкота ФИФА со стороны УЕФА — Крафтон

КОНКАКАФ проведёт экстренное совещание на фоне бойкота ФИФА со стороны УЕФА — Крафтон
Комментарии

Все страны конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) проведут экстренное совещание, где они намерены обсудить прозрачность и причины, по которым Международная федерация футбола (ФИФА) желает привлечь внешние инвестиции. Об этом сообщает журналист The Athletic Адам Крафтон на странице в социальной сети X.

В четверг, 30 июля, страны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили о намерении бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация передаст права собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам.

Ранее СМИ сообщали, что в случае продажи указанных прав ФИФА может привлечь $ 4,2 млрд.

Материалы по теме
Страны УЕФА, включая Россию, будут бойкотировать турниры ФИФА в случае продажи прав на ЧМ

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android