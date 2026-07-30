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Европейские футбольные клубы (EFC) готовы поддержать бойкот ЧМ со стороны УЕФА — Джейкобс

Европейские футбольные клубы (EFC) готовы поддержать бойкот ЧМ со стороны УЕФА — Джейкобс
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Организация Европейские футбольные клубы (EFC), председателем которой является президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, готова поддержать бойкот УЕФА против участия в чемпионатах мира, проводимых под эгидой ФИФА. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

В четверг, 30 июля, страны-участницы УЕФА заявили о намерении бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация продаст права собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам.

Ранее ФИФА опубликовала концепцию проекта, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $ 20 млрд. Планируется продажа её четверти за $ 4,2 млрд частным инвесторам. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с $ 8 млн за предстоящий четырёхлетний цикл до $ 20 млн, в последующие два цикла — до $ 22 млн и $ 24 млн соответственно. Подчёркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение совета ФИФА.

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