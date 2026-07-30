КДК отштрафовал Илью Рожкова на 100 тыс. рублей за оскорбление арбитров после удаления

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе дисквалификацию защитника казанского «Рубина» Ильи Рожкова, а также оштрафовал футболиста на 100 тыс. рублей за оскорбление в адрес арбитра после удаления в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 (нарушения, совершённые против игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча до, во время и после матча) дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста ФК «Рубин» г. Казань Илью Рожкова на два матча Альфа-Банк Чемпионата России, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч – условным исполнением спортивной санкции.

Установить для футболиста ФК «Рубин» г. Казань Ильи Рожкова испытательный срок до конца сезона-2026/2027.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 95 (нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча) дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, не повлекшее прямого удаления игрока и не отмеченное в протоколе матча, – оштрафовать футболиста ФК «Рубин» г. Казань Илью Рожкова на 100 000 рублей», — сообщает официальный сайт РФС.