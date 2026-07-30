Хомуха: ЦСКА поборется за чемпионство, если усилится и возьмёт форварда

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил шансы армейцев на победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027. В 1-м туре армейцы одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» (2:1).

«Старт у ЦСКА неплохой. Все команды, которые были вверху таблицы в прошлом сезоне, будут бороться за титул и в этом году: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». ЦСКА тоже в состоянии побороться за чемпионство, если ещё усилится и возьмёт форварда. Первая победа в сезоне — самая важная. Нужно поддержать такой результат в следующих матчах. У Игдисамова очень опытный тренерский штаб: Кафанов и другие специалисты. Есть люди, которые могут ему подсказать», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в подписании форварда турецкого «Гёзтепе» Жуана Сантоса. Другим потенциальным кандидатом на усиление атаки армейцев, по данным СМИ, является нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.