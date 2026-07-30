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Хомуха: ЦСКА поборется за чемпионство, если усилится и возьмёт форварда

Хомуха: ЦСКА поборется за чемпионство, если усилится и возьмёт форварда
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Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил шансы армейцев на победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027. В 1-м туре армейцы одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Старт у ЦСКА неплохой. Все команды, которые были вверху таблицы в прошлом сезоне, будут бороться за титул и в этом году: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». ЦСКА тоже в состоянии побороться за чемпионство, если ещё усилится и возьмёт форварда. Первая победа в сезоне — самая важная. Нужно поддержать такой результат в следующих матчах. У Игдисамова очень опытный тренерский штаб: Кафанов и другие специалисты. Есть люди, которые могут ему подсказать», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в подписании форварда турецкого «Гёзтепе» Жуана Сантоса. Другим потенциальным кандидатом на усиление атаки армейцев, по данным СМИ, является нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.

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