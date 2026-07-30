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ФК 10 — Космос: стартовые составы команд на матч Кубка России 2026/2027, 20 июля 2026

ФК «10» — «Космос»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 30 июля, состоится матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся медийная команда ФК «10» и футбольный клуб «Космос» из Долгопрудного. Встреча пройдёт на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Олег Снегирёв. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
30 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
ФК 10
Москва
1-й тайм
0 : 1
Космос
Долгопрудный
0:1 Шарков – 1'    

Стартовые составы команд.

ФК «10»: Бурыченков, Лысов, Гудаев, Назаров, Тен, Чичерин, Мокаев, Клёнкин, Кутузов, Шерешков, Данилин.

«Космос»: Пивунчиков, Гусейнов, Шарков, Абрамов, Шишнин, Сукиасян, Кормушин, Курбаналиев, Бабаев, Арутюнов, Гвоздев.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь Кубка России-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России-2026/2027
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