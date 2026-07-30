ФК «10» — «Космос»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 30 июля, состоится матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся медийная команда ФК «10» и футбольный клуб «Космос» из Долгопрудного. Встреча пройдёт на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Олег Снегирёв. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ФК «10»: Бурыченков, Лысов, Гудаев, Назаров, Тен, Чичерин, Мокаев, Клёнкин, Кутузов, Шерешков, Данилин.

«Космос»: Пивунчиков, Гусейнов, Шарков, Абрамов, Шишнин, Сукиасян, Кормушин, Курбаналиев, Бабаев, Арутюнов, Гвоздев.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).