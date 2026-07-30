Футбольная ассоциация Англии поддержала решение УЕФА бойкотировать ЧМ

Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержала решение УЕФА бойкотировать чемпионат мира в случае, если ФИФА продаст права на него частным инвесторам.

«Мы плечом к плечу стоим с нашими европейскими коллегами и полностью поддерживаем коллективную точку зрения. Выступаем против планов ФИФА. Чемпионат мира по футболу принадлежит футболу и всегда будет принадлежать ему», — написано в заявлении FA на странице в социальной сети X.

Ранее ФИФА опубликовала концепцию проекта, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $ 20 млрд. Планируется продажа её четверти за $ 4,2 млрд частным инвесторам. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с $ 8 млн за предстоящий четырёхлетний цикл до $ 20 млн, в последующие два цикла — до $ 22 млн и $ 24 млн соответственно. Подчёркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА.

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