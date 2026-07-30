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Хомуха назвал главного претендента на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Хомуха назвал главного претендента на чемпионство в новом сезоне РПЛ
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Российский тренер Дмитрий Хомуха назвал главного претендента на чемпионство в сезоне-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре действующий чемпион страны «Зенит» разгромил тольяттинский «Акрон» (5:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Акрон» значительно уступал в классе «Зениту». Делать далекоидущие выводы по этой игре не стоит. Как только «Зенит» сыграет в чемпионате с командами, претендовавшими в прошлом году на титул, тогда и будет понятно, что он из себя представляет на сегодняшний день. У клуба очень мощный ресурс — команда чемпионская. «Зенит» — главный претендент на титул в этом сезоне», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Во 2-м туре РПЛ сине-бело-голубые встретятся на выезде с «Оренбургом». Игра запланирована на воскресенье, 2 августа.

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