Хомуха назвал главного претендента на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Российский тренер Дмитрий Хомуха назвал главного претендента на чемпионство в сезоне-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре действующий чемпион страны «Зенит» разгромил тольяттинский «Акрон» (5:0).

«Акрон» значительно уступал в классе «Зениту». Делать далекоидущие выводы по этой игре не стоит. Как только «Зенит» сыграет в чемпионате с командами, претендовавшими в прошлом году на титул, тогда и будет понятно, что он из себя представляет на сегодняшний день. У клуба очень мощный ресурс — команда чемпионская. «Зенит» — главный претендент на титул в этом сезоне», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Во 2-м туре РПЛ сине-бело-голубые встретятся на выезде с «Оренбургом». Игра запланирована на воскресенье, 2 августа.