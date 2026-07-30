«Долой ФИФУ и зятьёв американских». Губерниев — о бойкоте ФИФА со стороны УЕФА

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что все члены УЕФА, включая Россию, готовы бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на эти соревнования частным инвесторам.

«И мы так интенсивно ведь участвовали в международных турнирах при поддержке Европы, кушать не можем и бойкотируем! Долой ФИФУ и зятьёв американских! Тьфу!

А нам какая польза от бойкота? Нас допустили до ЧЕ по футболу и еврокубков? Нам это зачем? Какая для нас польза? Непонятная неразбериха! РФС, ау?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее ФИФА опубликовала концепцию проекта, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $ 20 млрд. Планируется продажа её четверти за $ 4,2 млрд частным инвесторам. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с $ 8 млн за предстоящий четырёхлетний цикл до $ 20 млн, в последующие два цикла — до $ 22 млн и $ 24 млн соответственно. Подчёркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА.

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