«Фулхэм» и «Реал» достигли соглашения о трансфере двух футболистов за € 50 млн — Marca

«Фулхэм» заключил сделку по переходу нападающего Гонсало Гарсии и полузащитника Сесара Паласиоса из мадридского «Реала». Как сообщает издание Marca, лондонцы заплатят € 40 млн за 70% прав на форварда и от € 8 млн до € 10 млн — за 70% прав на 21-летнего хавбека.

Таким образом, две продажи принесут «Реалу» € 50 млн. По данным источника, по Гарсии переговоры завершены, а по Паласиосу остались лишь незначительные детали, которые, как ожидается, будут улажены в ближайшие часы.

Сообщается, что Гонсало Гарсия был приоритетной целью для нового главного тренера «Фулхэма» Альваро Арбелоа, который уже продемонстрировал своё доверие к выпускнику академии мадридцев в прошлом сезоне, когда сменил на посту тренера «сливочных» испанца Хаби Алонсо.