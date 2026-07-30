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Два футболиста пропустят 2-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Два футболиста пропустят 2-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
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Нападающий «Оренбурга» Максим Савельев и защитник «Рубина» Илья Рожков пропустят 2-й тур Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги из-за полученных красных карточек в 1-м туре соревнования. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Савельев был удалён во встрече с «Ростовом» (2:1). Рожков получил красную карточку в матче с «Краснодаром» (1:3).

Во 2-м туре «Оренбург» встретится с «Зенитом». Эта игра состоится 2 августа и пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Рубин» проведёт встречу чемпионата России с «Акроном». Матч состоится 1 августа и пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

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