«Всё принимает близко к сердцу». Экс-тренер Латышонка — о причинах спада в «Зените»

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк, работавший ранее с голкипером Евгением Латышонком, высказался о причинах спада футболиста в «Зените». В текущее трансферное окно воспитанник «быков» перебрался в калининградскую «Балтику».

«В «Зените» Женя проиграл конкуренцию Денису Адамову будучи основным вратарём. Эта ситуация отличается от «Краснодара», потому что там ни тот ни другой не были первыми номерами. Они оба были в структуре, но проиграли конкуренцию Матвею Сафонову.

Латышонок — достаточно амбициозный человек. Здорово, когда амбиции помогают двигаться вперёд, но есть другая сторона, когда они начинают работать в минус. Предполагаю, что у Жени второй вариант. Он очень скрупулёзный, требовательный к себе. Для него важно доверие, справедливое отношение. И если возникает какая-то сложность в коммуникации, он очень болезненно на это реагирует. Думаю, сложившаяся ситуация связана с этим, а не со спортивной составляющей. Женя очень трудолюбивый, постоянно готов работать и самосовершенствоваться. Но в какой-то ситуации могли несправедливо с ним поступить, где-то он мог неправильно понять. Он многое принимает на свой счёт, всё близко к сердцу. Денис в этом компоненте более гибкий. Готов выслушать критику, готов подождать своего шанса, спокойнее может пережить несправедливость. Говорю это, отталкиваясь от своего опыта работы с ними в «Краснодаре».

«Зенит» — большой клуб, в котором не ждут. Приходя туда, нужно иметь сильный иммунитет и быть более толстокожим. Женя — не единственный вратарь, которому было трудно там себя реализовать. Лодыгин тоже был очень хорош в своё время, но у него не всё получилось», — сказал Антонюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.