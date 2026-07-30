15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФК 10 — Космос: Сергей Кутузов сравнял счёт на 27-й минуте в матче Кубка России 2026/2027

ФК «10» — «Космос»: Сергей Кутузов сравнял счёт на 27-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются медийная команда ФК «10» и футбольный клуб «Космос» из Химок. Встреча проходит на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Олег Снегирёв. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
30 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
ФК 10
Москва
2-й тайм
3 : 2
Космос
Химки
0:1 Шарков – 1'     1:1 Кутузов – 27'     1:2 Лысов – 53'     2:2 Балашов – 67'     3:2 Кутузов – 73'    

Нападающий медийной команды Сергей Кутузов сравнял счёт на 27-й минуте. Ранее счёт открыл защитник команды гостей Никита Шарков на первой минуте.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь Кубка России-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России-2026/2027
Материалы по теме
Кубок России возвращается! Всё о турнире — от нового регламента до состава групп
Кубок России возвращается! Всё о турнире — от нового регламента до состава групп
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android