ФК «10» — «Космос»: Сергей Кутузов сравнял счёт на 27-й минуте

В эти минуты идёт матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются медийная команда ФК «10» и футбольный клуб «Космос» из Химок. Встреча проходит на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Олег Снегирёв. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий медийной команды Сергей Кутузов сравнял счёт на 27-й минуте. Ранее счёт открыл защитник команды гостей Никита Шарков на первой минуте.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).