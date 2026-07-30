«Сити» оценивает Родри в € 75 млн, «горожане» ведут прямые переговоры с «Реалом» — Бергер

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» ведут прямые переговоры о переходе полузащитника «горожан» Родри. Английский клуб установил цену на 30-летнего футболиста в размере € 75 млн. «Сливочные» готовы потратить больше € 50 млн. Родри по-прежнему заинтересован в переходе в «Королевский клуб». Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер на странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что Родри согласовал условия личного контракта с «Реалом».

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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