Хомуха: Бориско станет основным вратарём ЦСКА — это всем понятно

Российский тренер Дмитрий Хомуха отреагировал на переход вратаря Максима Бориско из калининградской «Балтики» в московский ЦСКА.

«Если команда претендует на борьбу за титул, необходимы как минимум два надёжных вратаря. Если Акинфеев по состоянию здоровья не может играть, трансфер Бориско — абсолютно верное решение. Максима взяли не просто так. Уверенность в его игре просматривалась ещё в конце прошлого сезона. Иметь в составе опытного вратаря — это просто необходимо. Абсолютно оправданный и хороший трансфер для армейцев. Бориско станет основным вратарём ЦСКА. Это всем понятно», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.