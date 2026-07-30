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Marca назвала игрока группы атаки, который следующим покинет «Реал» из-за конкуренции

Marca назвала игрока группы атаки, который следующим покинет «Реал» из-за конкуренции
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Испанская газета Marca назвала футболиста мадридского «Реала», который следующим покинет клуб из-за возможного трансфера вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда, а также возвращения бразильца Эндрика из аренды в «Лион».

По данным источника, на трансферном рынке из-за обилия атакующих игроков находится 18-летний аргентинец Франко Мастантуоно. Сообщается, что его игровое время в новом сезоне может быть ограничено, учитывая наличие в команде большого числа футболистов группы атаки.

Помимо Диоманда и Эндрика, в клубе остаются такие атакующие игроки, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Бернарду Силва, Арда Гюлер и Браим Диас. Ранее сообщалось, что нападающий Гонсало Гарсия переходит в «Фулхэм».

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