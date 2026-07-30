Мостовой: «Краснодару» есть кем заменить Сперцяна, Кривцов — один из лучших игроков в РПЛ

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о влиянии на «Краснодар» трансфера полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «быки» одержали волевую победу над «Рубином» (3:1).

«Давайте посмотрим на «Краснодар» после ухода Сперцяна на дистанции. Для команды будет заметная потеря, если не будет играть Кордоба. Ясно, что уход Сперцяна — тоже потеря для «Краснодара». Но клуб купил Боселли и других игроков. Есть кем заменить. Если бы в 1-м туре у «Рубина» не удалили игрока в начале встречи, «Краснодар» не выиграл бы этот матч. А Кривцов, который сейчас играет вместо Сперцяна, и так был одним из лучших и в прошлом сезоне РПЛ. Мы сразу его выделяли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не принимал участие в матче с «Рубином». Колумбиец пропускает старт сезона РПЛ из-за травмы, полученной на чемпионате мира 2026 года.