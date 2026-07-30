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ФК 10 — Космос: Егор Лысов забил автогол на 53-й минуте в матче Кубка России 2026/2027

ФК «10» — «Космос»: Егор Лысов забил автогол на 53-й минуте
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В эти минуты идёт матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются медийная команда ФК «10» и футбольный клуб «Космос» из Химок. Встреча проходит на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Олег Снегирёв. Счёт 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
30 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
ФК 10
Москва
2-й тайм
3 : 2
Космос
Химки
0:1 Шарков – 1'     1:1 Кутузов – 27'     1:2 Лысов – 53'     2:2 Балашов – 67'     3:2 Кутузов – 73'    

Защитник ФК «10» Егор Лысов забил автогол на 53-й минуте. Ранее счёт открыл защитник команды гостей Никита Шарков на первой минуте. На 27-й минуте нападающий медийной команды Сергей Кутузов сравнял счёт.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь Кубка России-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России-2026/2027
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