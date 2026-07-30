«Маккаби» Тель-Авив обыграл «Шериф» и вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027 между клубами «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) и «Шериф» (Молдавия). Игра прошла на стадионе «Батуми Арена» в Грузии. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Маккаби».

На 29-й минуте полузащитник «Шерифа» Самба Коне забил автогол.

В первом матче израильский клуб разгромил соперника со счётом 5:0. По сумме двух встреч «Маккаби» Тель-Авив вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, первые матчи которого пройдут 6 августа, а ответные — 13 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф. Он начнётся 20 августа, а закончится 27 августа.

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