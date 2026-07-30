«Бавария» со счётом 15:0 разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 между немецкими «Роттах-Эгерн» и «Баварией». Разгромную победу со счётом 15:0 одержали футболисты мюнхенского клуба.

На восьмой минуте защитник Филип Павич вывел «Баварию» вперёд. На девятой минуте полузащитник Арийон Ибрахимович удвоил преимущество чемпионов Германии. На 10-й минуте хавбек Фелипе Чавес сделал счёт крупным. На 13-й минуте Чавес оформил дубль. На 45+2-й минуте свой второй гол забил Ибрахимович. На 45+3-й минуте отличился нападающий Майкон Кардосо.

На 50-й минуте Кардосо оформил дубль. На 51-й минуте восьмой гол «Баварии» забил нападающий Арминдо Зиб. На 57-й минуте отличился португалец Жоау Пальинья. На 59-й минуте дубль оформил Зиб. На 67-й минуте забил сенегалец Бара Ндиайе. На той же минуте отличился нападающий Бастиан Ассомо. На 86-й минуте голом отметился полузащитник Александар Павлович. На 88-й минуте забил игрок сборной Германии Йозуа Киммих. На 90+3-й минуте вингер Скендер Нурай установил окончательный счёт.