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Роттах-Эгерн — Бавария, результат матча 30 июля 2026, счет 0:15, товарищеский матч

«Бавария» со счётом 15:0 разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 между немецкими «Роттах-Эгерн» и «Баварией». Разгромную победу со счётом 15:0 одержали футболисты мюнхенского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
30 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Роттах-Эгерн
Роттах-Эгерн, Германия
Окончен
0 : 15
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Павич – 8'     0:2 Ибрахимович – 9'     0:3 Чавес – 10'     0:4 Чавес – 13'     0:5 Ибрахимович – 45+2'     0:6 Кардосо – 45+3'     0:7 Кардосо – 50'     0:8 Зиб – 51'     0:9 Пальинья – 57'     0:10 Зиб – 59'     0:11 Ндиайе – 67'     0:12 Ассомо – 67'     0:13 Павлович – 86'     0:14 Киммих – 88'     0:15 Нурай – 90+3'    

На восьмой минуте защитник Филип Павич вывел «Баварию» вперёд. На девятой минуте полузащитник Арийон Ибрахимович удвоил преимущество чемпионов Германии. На 10-й минуте хавбек Фелипе Чавес сделал счёт крупным. На 13-й минуте Чавес оформил дубль. На 45+2-й минуте свой второй гол забил Ибрахимович. На 45+3-й минуте отличился нападающий Майкон Кардосо.

На 50-й минуте Кардосо оформил дубль. На 51-й минуте восьмой гол «Баварии» забил нападающий Арминдо Зиб. На 57-й минуте отличился португалец Жоау Пальинья. На 59-й минуте дубль оформил Зиб. На 67-й минуте забил сенегалец Бара Ндиайе. На той же минуте отличился нападающий Бастиан Ассомо. На 86-й минуте голом отметился полузащитник Александар Павлович. На 88-й минуте забил игрок сборной Германии Йозуа Киммих. На 90+3-й минуте вингер Скендер Нурай установил окончательный счёт.

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