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Евгений Латышонок поделился эмоциями от знакомства с Андреем Талалаевым

Евгений Латышонок поделился эмоциями от знакомства с Андреем Талалаевым
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок поделился эмоциями от знакомства с главным тренером калининградского клуба Андреем Талалаевым.

«Положительное впечатление. Пообщались перед тренировкой, объяснил требования, что он хочет, только положительное мнение [о себе оставил]. Послушал теорию, на первый взгляд очень много нюансов объясняют, продумано всё. Это больше всего запомнилось», — сказал Латышонок в видео пресс-службы «Балтики».

Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За балтийцев голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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