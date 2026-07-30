Евгений Латышонок поделился эмоциями от знакомства с Андреем Талалаевым

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок поделился эмоциями от знакомства с главным тренером калининградского клуба Андреем Талалаевым.

«Положительное впечатление. Пообщались перед тренировкой, объяснил требования, что он хочет, только положительное мнение [о себе оставил]. Послушал теорию, на первый взгляд очень много нюансов объясняют, продумано всё. Это больше всего запомнилось», — сказал Латышонок в видео пресс-службы «Балтики».

Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За балтийцев голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.