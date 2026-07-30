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Хомуха: Соболев не станет лучшим бомбардиром в этом сезоне РПЛ — есть Кордоба и Даку

Хомуха: Соболев не станет лучшим бомбардиром в этом сезоне РПЛ — есть Кордоба и Даку
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Российский тренер Дмитрий Хомуха не считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев сможет стать лучшим бомбардиром Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Форвард сине-бело-голубых с двумя мячами лидирует в гонке бомбардиров после 1-го тура РПЛ.

«У Соболева есть определённые шансы стать лучшим бомбардиром. Но в составах других команд есть более качественные нападающие, которые тоже могут претендовать на это звание. Восстановится Кордоба, есть Даку. Соболев точно будет в борьбе, если сохранит такую же результативность. У него сильные партнёры по команде. Но мне кажется, всё равно не станет лучшим бомбардиром», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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