Хомуха: Соболев не станет лучшим бомбардиром в этом сезоне РПЛ — есть Кордоба и Даку

Российский тренер Дмитрий Хомуха не считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев сможет стать лучшим бомбардиром Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Форвард сине-бело-голубых с двумя мячами лидирует в гонке бомбардиров после 1-го тура РПЛ.

«У Соболева есть определённые шансы стать лучшим бомбардиром. Но в составах других команд есть более качественные нападающие, которые тоже могут претендовать на это звание. Восстановится Кордоба, есть Даку. Соболев точно будет в борьбе, если сохранит такую же результативность. У него сильные партнёры по команде. Но мне кажется, всё равно не станет лучшим бомбардиром», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.