Экс-тренер Латышонка высказался о возвращении вратаря в «Балтику»

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк, работавший ранее с голкипером Евгением Латышонком, высказался о переходе экс-игрока «Зенита» в «Балтику»

«Перспективы для перезапуска карьеры есть. Латышонок возвращается к Глебу Витальевичу Преснякову — тренеру, с которым у него получилось выйти на новый уровень. Он хорошо знает его как спортсмена, понимает его поведенческую модель. Но команда стала другой — новый главный тренер, новые исполнители. И статус у Жени другой. После успешного сезона в «Балтике» он был ещё неизвестным вратарём, от него особо ничего не ждали. Сейчас он возвращается в статусе бывшего игрока «Зенита», чемпиона страны. То, что прощалось тогда, сейчас будет рассматриваться иначе. Пресса и болельщики будут мерить его другой линейкой», — сказал Антонюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Латышонок переходил в «Зенит» из «Балтики» летом 2024 года после завоевания серебряных медалей Фонбет Кубка России — 2023/2024 под руководством главного тренера Сергея Игнашевича.