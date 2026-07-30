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ЦСКА запросил $ 12 млн у «Бока Хуниорс» за переход Лусиано Гонду — журналист Агилера

ЦСКА запросил $ 12 млн у «Бока Хуниорс» за переход Лусиано Гонду — журналист Агилера
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«Бока Хуниорс» находится в поисках нового нападающего и проявил интерес к нападающему московского ЦСКА Лусиано Гонду. Об этом сообщает журналист Леандро Агилера на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, красно-синие запросили $ 12 млн (€ 10,4 млн) за трансфер 25-летнего форварда. Клуб «Бока Хуниорс» не намерен платить указанную сумму и исключил вариант с Лусиано Гонду.

Московский клуб объявил о подписании нападающего в воскресенье, 11 января. За этот период форвард принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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