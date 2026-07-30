Marca раскрыла, что может грозить «Барселоне» и Альваресу из-за жалобы «Атлетико»

В случае признания вины «Барселоны» в неправомерности её действий при попытке купить нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, с сине-гранатовых могут снять три очка в Ла Лиге и/или полностью или частично закрыть их тренировочную базу на срок до трёх матчей или двух месяцев. Также может быть наложен запрет на регистрацию игроков в течение одного или нескольких трансферных окон. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, причастные лица могут быть отстранены от участия в соревнованиях на срок от одного месяца до двух лет или как минимум на четыре матча (тренеры и игроки). Дисквалифицированный футболист обязан компенсировать клубу своё отсутствие.

Подчёркивается, что возможные санкции в адрес Альвареса не останавливают «Атлетико», которые «полны решимости» добиться наказания для виновных.

В четверг, 30 июля, появилась информация, что «матрасники» подали жалобу на «Барселону» в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) за предполагаемые неправомерные попытки купить Альвареса. Сине-гранатовые могут быть наказаны на основании статьи 93 Дисциплинарного кодекса RFEF.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: