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«Интер» объявил о подписании шестикратного чемпиона Англии Джона Стоунза

«Интер» объявил о подписании шестикратного чемпиона Англии Джона Стоунза
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Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о подписании контракта с центральным защитником Джоном Стоунзом. Контракт с 32-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Стоунз присоединился к итальянскому клубу в качестве свободного агента.

Нынешним летом защитник покинул «Манчестер Сити», в составе которого выступал с лета 2016 года. За «горожан» футболист принял участие в 295 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и девятью результативными передачами. В «Манчестер Сити» Стоунз шесть раз становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, трижды завоёвывал Кубок Англии.

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