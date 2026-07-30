ФК «10» — «Космос»: Сергей Кутузов вывел вперёд медийную команду на 73-й минуте

В эти минуты идёт матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются медийная команда ФК «10» и футбольный клуб «Космос» из Химок. Встреча проходит на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Олег Снегирёв. Счёт в матче 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий Сергей Кутузов оформил дубль и вывел вперёд медийную команду на 73-й минуте. Ранее счёт открыл защитник команды гостей Никита Шарков на первой минуте. На 27-й минуте нападающий медийной команды Сергей Кутузов сравнял счёт. Во втором тайме на 53-й минуте защитник ФК «10» Егор Лысов забил автогол. На 67-й минуте хавбек медийной команды Александр Балашов вновь сравнял счёт.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).