«Бешикташ» победил «Мидтьюлланн» и вышел в следующий раунд Лиги Европы

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 между турецким «Бешикташем» и датским «Мидтьюлланном». Команды играли на стадионе «МСХ Арена» (Хернинг, Дания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джон Брукс (Лестер, Англия). Победу со счётом 2:0 одержали футболисты стамбульской команды.

На 53-й минуте защитник «Мидтьюлланна» Мартин Эрлич был удалён за две жёлтые карточки. На 70-й минуте вингер Милот Рашица вывел «Бешикташ» вперёд. На 76-й минуте полузащитник турецкой команды Оркун Кёкчю удвоил преимущество, реализовав пенальти.

Первый матч между клубами состоялся неделю назад, 23 июля. Победу также праздновал «Бешикташ». Стамбульцы вышли в следующий раунд квалификации второго по значимости еврокубкового турнира.