15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мидтьюлланн — Бешикташ, результат матча 30 июля 2026, счет 0:2, второй квалификационный раунд Лиги Европы 2026/2027, второй матч

«Бешикташ» победил «Мидтьюлланн» и вышел в следующий раунд Лиги Европы
Комментарии

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 между турецким «Бешикташем» и датским «Мидтьюлланном». Команды играли на стадионе «МСХ Арена» (Хернинг, Дания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джон Брукс (Лестер, Англия). Победу со счётом 2:0 одержали футболисты стамбульской команды.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
0 : 2
Бешикташ
Стамбул, Турция
0:1 Рашица – 70'     0:2 Кёкчю – 76'    
Удаления: Эрлич – 53' / нет

На 53-й минуте защитник «Мидтьюлланна» Мартин Эрлич был удалён за две жёлтые карточки. На 70-й минуте вингер Милот Рашица вывел «Бешикташ» вперёд. На 76-й минуте полузащитник турецкой команды Оркун Кёкчю удвоил преимущество, реализовав пенальти.

Первый матч между клубами состоялся неделю назад, 23 июля. Победу также праздновал «Бешикташ». Стамбульцы вышли в следующий раунд квалификации второго по значимости еврокубкового турнира.

Календарь матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Шнайдер против Потаповой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL
Топ-события пятницы: Шнайдер против Потаповой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android