«Локомотив» презентовал второй комплект формы на сезон-2026/2027

«Локомотив» в телеграм-канале презентовал второй комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

«Второй комплект «Локомотива» сезона-2026/2027 — это взгляд на образ клуба как высокоскоростную систему будущего.

Облачно-белая основа, красно-зелёные градиентные панели по траекториям движения и архивная эмблема, которая остаётся современной в любой эпохе.

Футуризм в деталях и историческая эмблема вне времени, объединяющая прошлое, настоящее и будущее клуба», — написано в сообщении «Локомотива».

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

После 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали одно очко и занимают восьмое место.

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