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Хомуха: Кривцов достойно заменит Сперцяна в «Краснодаре», он играет весомую роль в команде

Хомуха: Кривцов достойно заменит Сперцяна в «Краснодаре», он играет весомую роль в команде
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Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове, предположив, сможет ли он заменить экс-капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. Армянский футболист ранее перешёл в саудовский «Аль-Ахли».

«Ещё в конце прошлого сезона было видно, что Кривцов стал играть достаточно весомую роль в «Краснодаре». Сейчас, когда появился шанс занять позицию Сперцяна и проявить свои лидерские качества, он неплохо с этим справляется. По характеру у Кривцова всё в порядке. Он достойно заменит Сперцяна», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 Кривцов забил победный гол в ворота «Рубина» (3:1).

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