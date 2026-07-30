Как оцениваете идею Джанни Инфантино продать доли в ЧМ сторонним лицам?

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о намерении бойкотировать турниры под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в случае продажи ей прав на чемпионат мира частным инвесторам. Президентом ФИФА является Джанни Инфантино.

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28 июля ФИФА опубликовала концепцию проекта, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $ 20 млрд. Планируется продажа её четверти за $ 4,2 млрд частным инвесторам. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с $ 8 млн за предстоящий четырёхлетний цикл до $ 20 млн, в последующие два цикла — до $ 22 млн и $ 24 млн соответственно. Подчёркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА.

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