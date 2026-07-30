«Пафос» разгромил «Хайдук» и вышел в 3-й раунд Лиги Европы, отыграв отставание в два гола

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 между кипрским «Пафосом» и хорватским «Хайдуком». Команды играли на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.

На 40-й минуте голом отметился португальский полузащитник «Пафоса» Гонсалу Родригеш. На 90+2-й минуте защитник Давид Гольдар удвоил преимущество киприотов и перевёл игру в экстра-таймы. На 93-й минуте нападающий Габриэл Тейшейра довёл преимущество «Пафоса» до крупного. На 117-й минуте защитник хозяев Жоау Коррея установил окончательный счёт.

Первый матч между командами состоялся неделю назад, 23 июля. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты «Хайдука». Таким образом, «Пафос» вышел в следующий раунд второго по значимости еврокубкового турнира.