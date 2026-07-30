Все медийные команды прошли во второй раунд Кубка России

Клуб Медиалиги ФК «10» обыграл «Космос» из Второй лиги со счётом 3:2 в матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Таким образом, все медийные команды прошли во второй раунд турнира.

Ранее медийные «Фанком Броук Бойз», 2DROTS, «СКА-Ростов» и «Красное знамя — СиндЕкат» также одержали победы в своих парах.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).