Все медийные команды прошли во второй раунд Кубка России
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Клуб Медиалиги ФК «10» обыграл «Космос» из Второй лиги со счётом 3:2 в матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Таким образом, все медийные команды прошли во второй раунд турнира.
Fonbet Кубок России . 1-й раунд
30 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
ФК 10
Москва
Окончен
3 : 2
Космос
Химки
0:1 Шарков – 1' 1:1 Кутузов – 27' 1:2 Лысов – 53' 2:2 Балашов – 67' 3:2 Кутузов – 73'
Ранее медийные «Фанком Броук Бойз», 2DROTS, «СКА-Ростов» и «Красное знамя — СиндЕкат» также одержали победы в своих парах.
Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).
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