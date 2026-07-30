Мойзес назвал Кругового дерзким сопляком в комментариях в соцсети

Защитник ЦСКА Данил Круговой в социальной сети прокомментировал фотографии с тренировкой бразильского одноклубника Мойзеса.

Круговой: Брат, давай, чуть отдых, пожалуйста.

Мойзес: Дерзкий сопляк, клянусь, я проспал всего час и 15 минут после обеда!

Круговой: Обнови переводчик. Что-то он борщит у тебя.

Мойзес играет за ЦСКА с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: