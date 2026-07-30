15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзес назвал Кругового дерзким сопляком в комментариях в соцсети

Мойзес назвал Кругового дерзким сопляком в комментариях в соцсети
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой в социальной сети прокомментировал фотографии с тренировкой бразильского одноклубника Мойзеса.

Круговой: Брат, давай, чуть отдых, пожалуйста.
Мойзес: Дерзкий сопляк, клянусь, я проспал всего час и 15 минут после обеда!
Круговой: Обнови переводчик. Что-то он борщит у тебя.

Мойзес играет за ЦСКА с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
ЦСКА запросил $ 12 млн у «Бока Хуниорс» за переход Лусиано Гонду — журналист Агилера

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android