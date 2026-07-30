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«Арсенал» и «Ньюкасл» близки к завершению переговоров по Гимарайнсу — Джейкобс

«Арсенал» и «Ньюкасл» близки к завершению переговоров по Гимарайнсу — Джейкобс
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Лондонский «Арсенал» ведёт активные переговоры о покупке бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла» и надеется заключить сделку. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X, сумма трансфера может превысить € 88 млн.

По данным источника, хотя «Ньюкасл» категорически отрицает наличие официального предложения, переговоры между клубами продолжаются и могут завершиться в ближайшее время. «Арсенал» сначала предложит устный вариант сделки, а затем сделает официальное предложение.

Сообщается, что по той же схеме «канониры» вели переговоры по трансферу вингера Христоса Цолиса, который перебрался в лондонский клуб из бельгийского «Брюгге».

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