«Арсенал» и «Ньюкасл» близки к завершению переговоров по Гимарайнсу — Джейкобс

Лондонский «Арсенал» ведёт активные переговоры о покупке бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла» и надеется заключить сделку. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X, сумма трансфера может превысить € 88 млн.

По данным источника, хотя «Ньюкасл» категорически отрицает наличие официального предложения, переговоры между клубами продолжаются и могут завершиться в ближайшее время. «Арсенал» сначала предложит устный вариант сделки, а затем сделает официальное предложение.

Сообщается, что по той же схеме «канониры» вели переговоры по трансферу вингера Христоса Цолиса, который перебрался в лондонский клуб из бельгийского «Брюгге».