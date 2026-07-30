КОНКАКАФ отвергла идею ФИФА о продаже долей прав на ЧМ частным инвесторам

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) сделала заявление, в котором отвергла идею ФИФА о продаже долей прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ранее УЕФА заявил о готовности бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация не откажется от указанной идеи.

«КОНКАКАФ — это конфедерация, объединённая любовью к нашей игре, где футбол превыше всего. Руководствуясь этой философией на протяжении последних 10 лет, мы построили организацию с нуля на основе служения, прозрачного управления и долгосрочной ответственности за футбол.

История показала ФИФА и футбольной семье, что происходит, когда хранители игры теряют из виду эти ценности.

С учётом этого КОНКАКАФ сегодня созвала собрание президентов 41 ассоциации-члена, а также своего президента, членов Совета и членов Совета ФИФА для обсуждения предложения, разработанного и представленного президентом ФИФА, о создании FIFA Forward Enterprise и продаже долей чемпионата мира частным инвесторам.

В ходе встречи члены выразили глубокую обеспокоенность отсутствием должной процедуры вокруг этого предложения, искусственно установленными сжатыми сроками и отсутствием какого-либо рассмотрения или утверждения соответствующими руководящими органами ФИФА. Кроме того, была поставлена под сомнение необходимость привлечения частных инвестиций для финансирования новых и существующих программ FIFA Forward после самого прибыльного чемпионата мира в истории.

Обсуждение подтвердило необходимость большей прозрачности и надлежащего управления.

По этим причинам КОНКАКАФ и её 41 ассоциация-член:

— Отклонили предложение;

— Поручили своим членам Совета ФИФА провести переговоры с ФИФА, как существующие резервы ФИФА могут быть использованы для увеличения финансирования FIFA Forward для развития футбола в нашем регионе;

— Поручили своим членам Совета ФИФА указать президенту ФИФА на необходимость соблюдения надлежащих управленческих процедур через персонал и Совет ФИФА в соответствии с Уставом ФИФА.

Благодаря этим действиям КОНКАКАФ подтверждает, что будущее футбола — и его величайшее достояние — должно оставаться в руках нашей футбольной семьи», — написано в заявлении на официальном сайте КОНКАКАФ.

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