Голкипер Евгений Латышонок раскрыл детали своего перехода в «Балтику»

Вратарь Евгений Латышонок раскрыл детали своего перехода в «Балтику». 28-летний голкипер перешёл из «Зенита» в «Нижний Новгород», после чего на правах аренды до конца сезона отправился в калининградский клуб.

— Когда тебе позвонили с предложением, что можно перейти в «Балтику», о чём думал?

— Я на самом деле не думал. Когда появилось это предложение, а это уже довольно долго тянулось, я сразу сказал, что хочу в «Балтику».

Были параллельно какие-то предложения. Но всё тянулось в том числе из-за того, что Макс [Бориско] вроде как переходил или не переходил. Ждали до последнего, дождались. Мне было лично всё равно, какие условия предлагали в других командах. Были более хорошие, конечно, но я сразу сказал, что хочу в «Балтику», — сказал Латышонок в видео пресс-службы «Балтики».

Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За балтийцев голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.