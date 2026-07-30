15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПАОК — Динамо Киев, результат матча 30 июля 2026, счет 2:0, квалификация Лиги Европы 2026/2027

ПАОК победил киевское «Динамо» и вышел в следующий раунд Лиги Европы
Комментарии

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027 между клубами ПАОК (Греция) и «Динамо» Киев (Украина). Игра прошла на стадионе «Тумба» в Салониках. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу ПАОКа.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Константелиас – 45+1'     2:0 Константелиас – 48'    

На 45+1-й минуте полузащитник Яннис Константелиас открыл счёт. На 48-й минуте Константелиас оформил дубль.

В первом матче греческий клуб победил соперника со счётом 3:2. По сумме двух встреч ПАОК вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, первые матчи которого пройдут 6 августа, а ответные — 13 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф. Он начнётся 20 августа, а закончится 27 августа.

Календарь квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Материалы по теме
Оздоев раскрыл детали возвращения из ПАОКа в Россию

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android