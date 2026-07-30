ПАОК победил киевское «Динамо» и вышел в следующий раунд Лиги Европы

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027 между клубами ПАОК (Греция) и «Динамо» Киев (Украина). Игра прошла на стадионе «Тумба» в Салониках. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу ПАОКа.

На 45+1-й минуте полузащитник Яннис Константелиас открыл счёт. На 48-й минуте Константелиас оформил дубль.

В первом матче греческий клуб победил соперника со счётом 3:2. По сумме двух встреч ПАОК вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, первые матчи которого пройдут 6 августа, а ответные — 13 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф. Он начнётся 20 августа, а закончится 27 августа.

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